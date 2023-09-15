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Навчатися та працювати: МХП продовжує залучати перспективну молодь до роботи на своїх підприємствах

Навчатися та працювати: МХП продовжує залучати перспективну молодь до роботи на своїх підприємствах

Київ • УНН

 • 206417 перегляди

КИЇВ. 14 вересня. УНН. Компанія МХП продовжує залучати перспективну молодь до роботи на своїх підприємствах у рамках дуальної форми здобуття освіти, передає УНН.

Деталі

У четвер, 14 вересня, фахівці МХП розповіли представникам закладів професійно-технічного напрямку Київської області про можливості та переваги дуальної форми навчання. Вона передбачає здобуття теоретичних знань у навчальному закладі та практику у роботодавця.

“До нас приходять студенти, яких ми адаптовуємо до роботи на нашому обладнанні, під наші технічні процеси. Адаптовуємо до роботи в нашій компанії, до нашої корпоративної культури і до колективу. Ми намагаємося показати їм, що МХП — це компанія, де вони можуть реалізувати себе.

Це необхідно для того, щоб у цій взаємодії, в цій колаборації між всіма учасниками процесу ми розуміли, як ми повинні рухатись і що саме кожен з нас повинен зробити”, — заявила керівник відділу професійного навчання ПрАТ МХП Олена Азєєва.

Вона додала, що після дуальної форми навчання 60-70% випускників залишаються працювати в компанії МХП.

“Коли ми починали співпрацю з навчальними закладами, ми проаналізували наші витрати на підготовку професійних кадрів. З точки зору людського ресурсу і матеріальних витрат.

Ми зрозуміли, що це саме той напрямок, в якому потрібно рухатися. З одного боку ми інвестуємо свій час та матеріальний ресурс, з іншого — показуємо молоді, яка перебуває в Україні, що вони можуть працювати, отримувати достойну заробітну плату і будувати свій кар’єрний шлях. І це набагато цікавіше, ніж робота з тими фахівцями, котрих необхідно перевчати”, — зауважила Азєєва.

Зустріч відбулася у Кулінарному центрі МХП. Участь у ній також взяли представники Міністерства освіти та Київської обласної адміністрації.

Про необхідність відповідної співпраці українських підприємств з представникам закладів освіти заявила генеральний директор директорату професійної освіти МОН Ірина Шумік.

“На сьогодні в закладах професійно-технічної освіти навчаються 210 тисяч студентів. Кожного року ми набираємо десь близько 90 тисяч. Це — новий набір.

Ми відзначаємо певну зацікавленість молоді щодо продовження навчання після 9-го класу за професіями. Тобто молодь вже сьогодні готова обирати свій професійний шлях, навчатися і розвиватися”, — заявила вона.

Шумік додала, що нині освітній процес в Україні трансформується. Вона розповіла про різні форми навчання, відзначивши дуальну.

“Це виграшно як для підприємства, так і для здобувача освіти. Тому, що вони (студенти — ред.) перебувають в колективі, можуть напрацювати певні соціальні навички, а також краще дізнатися про виробничий процес. Саме тому ми з радістю відгукуємося на пропозиції підприємств, аби наші студенти мали змогу проходити практику і навчання на їх промислових та виробничих потужностях.

МХП вже має давній досвід співпраці з закладами вищої і фахової передвищої освіти. І сьогодні, я сподіваюся, ми розпочнемо співпрацю із закладами професійно-технічної освіти”, — заявила Шумік.

У свою чергу заступник голови Київської обласної державної адміністрації Жанна Осипенко розповіла про попит на робітничі спеціальності на ринку праці в умовах війни.

“Ми спостерігаємо збільшення кількості студентів. Тому питання розвитку людського потенціалу, забезпечення робочими місцями як ніколи актуальне. Особливо, коли область потребує відбудови. Це викликає великий попит на робітничі кадри, на робітників у різних галузях.

Тому тут швидше не про вищу освіту, а саме про професійну освіту” — наголосила Осипенко.

Додамо, що за 2,5 роки проєкту компанія МХП впровадила дуальне навчання в 6 регіонах. Започаткувала співпрацю з понад 30-ма навчальними закладами. Залучила на свої підприємства понад 900 студентів. І понад 300 — працевлаштувала.

Ще понад 300 студентів продовжують співпрацю з МХП за дуальною формою здобуття освіти.

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