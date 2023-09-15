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Учиться и работать: МХП продолжает привлекать перспективную молодежь к работе на своих предприятиях

Учиться и работать: МХП продолжает привлекать перспективную молодежь к работе на своих предприятиях

Киев • УНН

 • 206416 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Компания МХП продолжает привлекать перспективную молодежь к работе на своих предприятиях в рамках дуальной формы получения образования, передает УНН.

Детали

В четверг, 14 сентября, специалисты МХП рассказали представителям учреждений профессионально-технического направления Киевской области о возможностях и преимуществах дуальной формы обучения. Она предусматривает получение теоретических знаний в учебном заведении и практику у работодателя.

“К нам приходят студенты, которых мы адаптируем к работе на нашем оборудовании, под наши технические процессы. Адаптируем к работе в нашей компании, к нашей корпоративной культуре и к коллективу. Мы стараемся показать им, что МХП — это компания, где они могут реализовать себя.

Это необходимо для того, чтобы в этом взаимодействии, в этой коллаборации между всеми участниками процесса мы понимали, как мы должны двигаться и что именно каждый из нас должен сделать”, — заявила руководитель отдела профессионального обучения ЧАО МХП Елена Азеева.

Она добавила, что после дуальной формы обучения 60-70% выпускников остаются работать в компании МХП.

“Когда мы начинали сотрудничество с учебными заведениями, мы проанализировали наши затраты на подготовку профессиональных кадров. С точки зрения человеческого ресурса и материальных затрат.

Мы поняли, что это именно то направление, в котором нужно двигаться. С одной стороны мы инвестируем свое время и материальный ресурс, с другой — показываем молодежи, которая находится в Украине, что они могут работать, получать достойную заработную плату и строить свой карьерный путь. И это гораздо интереснее, чем работа с теми специалистами, которых необходимо переучивать”, — заметила Азеева.

Встреча состоялась в Кулинарном центре МХП. Участие в ней также приняли представители Министерства образования и Киевской областной администрации.

О необходимости соответствующего сотрудничества украинских предприятий с представителям учебных заведений заявила генеральный директор директората профессионального образования МОН Ирина Шумик.

“На сегодня в учреждениях профессионально-технического образования обучаются 210 тысяч студентов. Каждый год мы набираем где-то около 90 тысяч. Это — новый набор.

Мы отмечаем определенную заинтересованность молодежи в продолжении обучения после 9-го класса по профессиям. То есть молодежь уже сегодня готова выбирать свой профессиональный путь, учиться и развиваться”, — заявила она.

Шумик добавила, что сейчас образовательный процесс в Украине трансформируется. Она рассказала о различных формах обучения, отметив дуальную.

“Это выигрышно как для предприятия, так и для соискателя образования. Потому, что они (студенты — ред.) находятся в коллективе, могут наработать определенные социальные навыки, а также лучше узнать о производственном процессе. Именно поэтому мы с радостью откликаемся на предложения предприятий, чтобы наши студенты имели возможность проходить практику и обучение на их промышленных и производственных мощностях.

МХП уже имеет давний опыт сотрудничества с учреждениями высшего и профессионального предвысшего образования. И сегодня, я надеюсь, мы начнем сотрудничество с учреждениями профессионально-технического образования”, — заявила Шумик.

В свою очередь заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Жанна Осипенко рассказала о спросе на рабочие специальности на рынке труда в условиях войны.

“Мы наблюдаем увеличение количества студентов. Поэтому вопрос развития человеческого потенциала, обеспечения рабочими местами как никогда актуален. Особенно, когда область нуждается в восстановлении. Это вызывает большой спрос на рабочие кадры, на рабочих в различных отраслях.

Поэтому здесь скорее не о высшем образовании, а именно о профессиональном образовании” — подчеркнула Осипенко.

Добавим, что за 2,5 года проекта компания МХП внедрила дуальное обучение в 6 регионах. Начала сотрудничество с более 30 учебными заведениями. Привлекла на свои предприятия более 900 студентов. И более 300 — трудоустроила.

Еще более 300 студентов продолжают сотрудничество с МХП по дуальной форме получения образования.

Украинские Национальные Новости

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