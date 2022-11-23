Навчальні заклади Києва продовжать освітній процес 24 листопада - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Київські навчальні заклади продовжать освітній процес 24 листопада, школи працюватимуть у змішаному форматі. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram, передає УНН.
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Кличко зазначив, що школи працюватимуть у змішаному форматі: учні зможуть продовжити навчання як офлайн, так і онлайн. Дитячі садочки працюватимуть в очному режимі.
За словами мера міста, батьки самостійно прийматимуть рішення про те, чи вести дитину до навчального закладу, чи залишити вдома.
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"Нагадаю, що розроблений алгоритм дій на випадок, якщо повітряну тривогу оголосили до початку навчання. Керівництво навчальних закладів оперативно інформуватиме батьків у разі зміни режиму роботи", - повідомив він.
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За розпорядженням "Укренерго" наразі у Києві відбуваються екстрені відключення електроенергії.