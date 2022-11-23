Навчальні заклади Києва продовжать освітній процес 24 листопада - Кличко

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Кличко зазначив, що школи працюватимуть у змішаному форматі: учні зможуть продовжити навчання як офлайн, так і онлайн. Дитячі садочки працюватимуть в очному режимі.

За словами мера міста, батьки самостійно прийматимуть рішення про те, чи вести дитину до навчального закладу, чи залишити вдома.

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"Нагадаю, що розроблений алгоритм дій на випадок, якщо повітряну тривогу оголосили до початку навчання. Керівництво навчальних закладів оперативно інформуватиме батьків у разі зміни режиму роботи", - повідомив він.

Нагадаємо

За розпорядженням "Укренерго" наразі у Києві відбуваються екстрені відключення електроенергії.