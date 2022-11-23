Учебные заведения Киева продолжат образовательный процесс 24 ноября - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Киевские учебные заведения продолжат образовательный процесс 24 ноября, школы будут работать в смешанном формате. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram, передает УНН.
Детали
Кличко отметил, что школы будут работать в смешанном формате: учащиеся смогут продолжить обучение как офлайн, так и онлайн. Детские садики будут работать в очном режиме.
По словам мэра города, родители будут самостоятельно принимать решение о том, вести ли ребенка в учебное заведение, или оставить дома.
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"Напомню, что разработан алгоритм действий на случай, если воздушную тревогу объявили до начала обучения. Руководство учебных заведений будет оперативно информировать родителей в случае смены режима работы", - сообщил он.
Напомним
По распоряжению "Укрэнерго" сейчас в Киеве проходят экстренные отключения электроэнергии.