Учебные заведения Киева продолжат образовательный процесс 24 ноября - Кличко

Детали

Кличко отметил, что школы будут работать в смешанном формате: учащиеся смогут продолжить обучение как офлайн, так и онлайн. Детские садики будут работать в очном режиме.

По словам мэра города, родители будут самостоятельно принимать решение о том, вести ли ребенка в учебное заведение, или оставить дома.

Цитата

"Напомню, что разработан алгоритм действий на случай, если воздушную тревогу объявили до начала обучения. Руководство учебных заведений будет оперативно информировать родителей в случае смены режима работы", - сообщил он.

Напомним

По распоряжению "Укрэнерго" сейчас в Киеве проходят экстренные отключения электроэнергии.