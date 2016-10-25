Нацрада реформ підтримала зміни до Податкового кодексу – В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Національна рада реформ сьогодні підтримала зміни до Податкового кодексу України, підготовлені урядом спільно з народними депутатами і громадськістю. Про це написав на своїй сторінці у Facebook Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.
"Напрацьовані зміни уже отримали схвальну оцінку від громадських організацій і бізнес-асоціацій, а сьогодні вони отримали підтримку Національної ради реформ. Розраховуємо, що Верховна Рада якнайшвидше розгляне ці зміни і введе їх в дію", - написав В.Гройсман.
Прем’єр наголосив, що головною метою податкових змін є те, щоб "бізнес відчував себе максимально комфортно і думав про те, як розвиватись і творити національний продукт, а не про те, як відбиватись від хабарників".