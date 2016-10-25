Нацсовет реформ поддержал изменения в Налоговый кодекс - В.Гройсман

"Наработанные изменения уже получили положительную оценку от общественных организаций и бизнес-ассоциаций, а сегодня они получили поддержку Национального совета реформ. Рассчитываем, что Верховная Рада как можно быстрее рассмотрит эти изменения и введет их в действие", - написал В.Гройсман.

Премьер подчеркнул, что главной целью налоговых изменений является то, чтобы "бизнес чувствовал себя максимально комфортно и думал о том, как развиваться и творить национальный продукт, а не о том, как отбиваться от взяточников".