Нацрада оприлюднила повний список заборонених в Україні фільмів і серіалів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оприлюднила список фільмів і серіалів, заборонених в Україні, передає УНН.
“Упродовж 2014-2016 рр. Держкіно відмовило у державній реєстрації та скасувало прокатні посвідчення на трансляцію понад 500 фільмам і серіалам. Оприлюднюємо перелік цих аудіовізуальних творів, сформований на основі отриманих відомостей від Держкіно”, — йдеться у повідомленні.
До списку потрапила кінопродукція, яка порушує вимоги Законів України “Про кінематографію” і “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”.
Зазначимо, в оприлюдненому списку усього 544 пункти. Це фільми і серіали, а також окремі серії багатосерійних фільмів. Зокрема, до списку потрапили серіали “Агент національної безпеки”, “Убивча сила”, “Бандитський Петербург”, “Інтерни”, фільми “Ялинки-2”, “9 рота” ,"8 нових побачень“, а також десята серія “Майстера і Маргарити”.
У Нацраді з питань телебачення і радіомовлення повідомили, що робота триває і цей список буде доповнюватись.