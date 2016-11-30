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Нацсовет обнародовал полный список запрещенных в Украине фильмов и сериалов

Киев • УНН

 • 10232 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обнародовал список фильмов и сериалов, запрещенных в Украине, передает УНН.

Нацсовет обнародовал полный список запрещенных в Украине фильмов и сериалов

"В течение 2014-2016 гг. Госкино отказало в государственной регистрации и отменило прокатные удостоверения на трансляцию более 500 фильмам и сериалам. Обнародуем перечень этих аудиовизуальных произведений, сформированный на основе полученных сведений от Госкино", - говорится в сообщении.

В список попала кинопродукция, которая нарушает требования законов Украины "О кинематографии" и "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Отметим, в обнародованном списке всего 544 пункта. Это фильмы и сериалы, а также отдельные серии многосерийных фильмов. В частности, в список попали сериалы "Агент национальной безопасности", "Убойная сила", "Бандитский Петербург", "Интерны", фильмы "Ёлки-2", "9 рота", "8 новых свиданий", а также десятая серия "Мастера и Маргариты".

В Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания сообщили, что работа продолжается и этот список будет дополняться.

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