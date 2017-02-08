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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 46012 перегляди

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Нацполіцію очолив С.Князєв, а В.Троян став заступником глави МВС - А.Аваков

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Кабінет міністрів України призначив сьогодні голову Нацполіції і заступників міністра внутрішніх справ. Про це під час брифінгу повідомив глава МВС Арсен Аваков, передає кореспондент УНН.

Нацполіцію очолив С.Князєв, а В.Троян став заступником глави МВС - А.Аваков

"...сьогоднішнім рішенням КМУ, одноголосним голосуванням міністрів головою НП призначений Сергій Миколайович Князєв",- сказав А.Аваков

Він зазначив, що С.Князєв був призначений після проходження конкурсної процедури за участю міжнародних експертів.

"Одночасно інформую, що сьогодні ще відбулися зміни в кадровому складі органів управління МВС, вакантну посаду першого заступника міністра зайняв Сергій Яровий, який раніше працював заступником міністра внутрішніх справ з 2014 року, посаду заступника міністра внутрішніх справ зайняв Вадим Троян...Всі сьогоднішні зміни затверджені КМУ",- сказав А.Аваков.

Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України призначив головою Національної поліції України Сергія Князєва.

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