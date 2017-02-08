Нацполіцію очолив С.Князєв, а В.Троян став заступником глави МВС - А.Аваков
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Кабінет міністрів України призначив сьогодні голову Нацполіції і заступників міністра внутрішніх справ. Про це під час брифінгу повідомив глава МВС Арсен Аваков, передає кореспондент УНН.
"...сьогоднішнім рішенням КМУ, одноголосним голосуванням міністрів головою НП призначений Сергій Миколайович Князєв",- сказав А.Аваков
Він зазначив, що С.Князєв був призначений після проходження конкурсної процедури за участю міжнародних експертів.
"Одночасно інформую, що сьогодні ще відбулися зміни в кадровому складі органів управління МВС, вакантну посаду першого заступника міністра зайняв Сергій Яровий, який раніше працював заступником міністра внутрішніх справ з 2014 року, посаду заступника міністра внутрішніх справ зайняв Вадим Троян...Всі сьогоднішні зміни затверджені КМУ",- сказав А.Аваков.
Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України призначив головою Національної поліції України Сергія Князєва.