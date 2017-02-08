Нацполицию возглавил С.Князев, а В.Троян стал заместителем главы МВД - А.Аваков
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Кабинет министров Украины назначил сегодня голову Нацполиции и заместителей министра внутренних дел. Об этом во время брифинга сообщил глава МВД Арсен Аваков, передает корреспондент УНН.
"...Сегодняшним решением КМУ, единогласным голосованием министров головой НП назначен Сергей Николаевич Князев", - сказал А.Аваков
Он отметил, что С.Князев был назначен после прохождения конкурсной процедуры с участием международных экспертов.
"В то же время информирую, что сегодня еще произошли изменения в кадровом составе органов управления МВД, вакантную должность первого заместителя министра занял Сергей Яровой, ранее работавший заместителем министра внутренних дел с 2014 года, должность заместителя министра внутренних дел занял Вадим Троян... Все сегодняшние изменения утверждены КМУ", - сказал Аваков.
Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины назначил председателем Национальной полиции Украины Сергея Князева.