Нацполицию возглавил С.Князев, а В.Троян стал заместителем главы МВД - А.Аваков

"...Сегодняшним решением КМУ, единогласным голосованием министров головой НП назначен Сергей Николаевич Князев", - сказал А.Аваков

Он отметил, что С.Князев был назначен после прохождения конкурсной процедуры с участием международных экспертов.

"В то же время информирую, что сегодня еще произошли изменения в кадровом составе органов управления МВД, вакантную должность первого заместителя министра занял Сергей Яровой, ранее работавший заместителем министра внутренних дел с 2014 года, должность заместителя министра внутренних дел занял Вадим Троян... Все сегодняшние изменения утверждены КМУ", - сказал Аваков.

Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины назначил председателем Национальной полиции Украины Сергея Князева.