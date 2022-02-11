Нацкорпус пікетував птахофабрику “Агроль”, яка скидає “криваві відходи” у річку

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 50025 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 78698 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 89876 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 117922 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 125691 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 111451 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 131164 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 167066 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 178967 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215472 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3 м/с
92 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 193171 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 261745 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 66444 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 37167 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 59887 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 261745 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 193171 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 297129 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 416343 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 668103 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 12417 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 59887 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 100364 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 137787 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 162578 перегляди
Актуальне

Facebook

The New York Times

Instagram

Telegram

Шахед-136

Нацкорпус пікетував птахофабрику “Агроль”, яка скидає “криваві відходи” у річку

Нацкорпус пікетував птахофабрику “Агроль”, яка скидає “криваві відходи” у річку

Київ • УНН

 • 19626 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Представники “Національного корпусу” 10 лютого разом з екоактивістами провели акцію протесту проти дій птахофабрики “Агроль”, передає УНН із посиланням на пресслужбу Нацкорпусу.

Деталі

Захід відбувся під стінами Державної екологічної інспекції у Львівській області. Від екоінспекції активісти вимагали перевірити “Агроль” на предмет забруднення довкілля.

“Причиною для сьогоднішнього (10 лютого, — ред.) заходу стало те, що на попереднє звернення від наших представників екоінспекція упродовж двох місяців не відповіла”, — уточнили в Нацкорпусі.

Активісти звинувачують “Агроль” у злитті відходів у річку в селі, де діє фабрика (село Підгайчики, — ред.). А також у захороненні рештків тварин на околицях села та у забрудненні повітря.

“Головною вимогою є перевірка підприємства з умовою, що у склад комісії увійдуть представники Нацкорпусу. Сподіваємось, що установа надасть відповідь на це звернення у встановлений законом термін”, — уточнюють активісти.

В Нацкорпусі нагадали, що на дії птахофабрики регулярно скаржаться жителі села Підгайчики.

“Проте „Агроль“ і далі зливає відходи (кров і жир) у місцеву річку, забруднює повітря та вивозить відходи на поля біля лісу. Адже чиновники не чують скарг селян і під час перевірок помічають незначні порушення”, — йдеться у повідомленні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$85,036.60
Золото
$3,159.45
Tesla
$268.93
Brent
$74.04
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.01
Ethereum
$1,871.83