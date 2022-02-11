Нацкорпус пікетував птахофабрику “Агроль”, яка скидає “криваві відходи” у річку
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Представники “Національного корпусу” 10 лютого разом з екоактивістами провели акцію протесту проти дій птахофабрики “Агроль”, передає УНН із посиланням на пресслужбу Нацкорпусу.
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Захід відбувся під стінами Державної екологічної інспекції у Львівській області. Від екоінспекції активісти вимагали перевірити “Агроль” на предмет забруднення довкілля.
“Причиною для сьогоднішнього (10 лютого, — ред.) заходу стало те, що на попереднє звернення від наших представників екоінспекція упродовж двох місяців не відповіла”, — уточнили в Нацкорпусі.
Активісти звинувачують “Агроль” у злитті відходів у річку в селі, де діє фабрика (село Підгайчики, — ред.). А також у захороненні рештків тварин на околицях села та у забрудненні повітря.
“Головною вимогою є перевірка підприємства з умовою, що у склад комісії увійдуть представники Нацкорпусу. Сподіваємось, що установа надасть відповідь на це звернення у встановлений законом термін”, — уточнюють активісти.
В Нацкорпусі нагадали, що на дії птахофабрики регулярно скаржаться жителі села Підгайчики.
“Проте „Агроль“ і далі зливає відходи (кров і жир) у місцеву річку, забруднює повітря та вивозить відходи на поля біля лісу. Адже чиновники не чують скарг селян і під час перевірок помічають незначні порушення”, — йдеться у повідомленні.