Нацкорпус пикетировал птицефабрику “Агроль”, которая сбрасывает “кровавые отходы в реку

ukru
15 марта, 19:03 • 100998 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 130595 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 116875 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 110973 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101168 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 98233 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85659 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 118930 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 125121 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126968 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

15 марта, 20:00 • 43587 просмотра
В Чернигове прозвучал взрыв, существует угроза применения ударных БпЛА

В Чернигове прозвучал взрыв, существует угроза применения ударных БпЛА

15 марта, 20:11 • 35706 просмотра
В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

15 марта, 22:37 • 20776 просмотра
Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

15 марта, 23:04 • 23377 просмотра
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

00:06 • 40139 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 118926 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 119200 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 257497 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 286970 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 223424 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 103264 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 125119 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 110111 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 127479 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 129602 просмотра
Актуальное
Нацкорпус пикетировал птицефабрику “Агроль”, которая сбрасывает “кровавые отходы в реку

Нацкорпус пикетировал птицефабрику “Агроль”, которая сбрасывает “кровавые отходы в реку

Киев • УНН

 • 19625 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Представители “Национального корпуса” 10 февраля вместе с эко-активистами провели акцию протеста против действий птицефабрики “Агроль”, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацкорпуса.

Детали

Мероприятие состоялось под стенами Государственной экологической инспекции во Львовской области. От экоинспекции активисты требовали проверить “Агроль” на предмет загрязнения окружающей среды.

“Причиной для сегодняшнего (10 февраля — ред.) мероприятия стало то, что на предыдущее обращение от наших представителей экоинспекция в течение двух месяцев не ответила”, — уточнили в Нацкорпусе.

Активисты обвиняют “Агроль” в сливе отходов в реку в селе, где действует фабрика (село Пидгайчики — ред.). А также в захоронении останков животных на окраинах села и в загрязнении воздуха.

“Главным требованием является проверка предприятия с условием, что в состав комиссии войдут представители Нацкорпуса. Надеемся, что учреждение предоставит ответ на это обращение в установленный законом срок”, — уточняют активисты.

В Нацкорпусе напомнили, что на действия птицефабрики регулярно жалуются жители села Пидгайчики.

“Однако “Агроль" и далее сливает отходы (кровь и жир) в местную реку, загрязняет воздух и вывозит отходы на поля возле леса. Ведь чиновники не слышат жалоб селян и во время проверок замечают незначительные нарушения”, — говорится в сообщении.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы