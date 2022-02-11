Нацкорпус пикетировал птицефабрику “Агроль”, которая сбрасывает “кровавые отходы в реку
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Представители “Национального корпуса” 10 февраля вместе с эко-активистами провели акцию протеста против действий птицефабрики “Агроль”, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацкорпуса.
Детали
Мероприятие состоялось под стенами Государственной экологической инспекции во Львовской области. От экоинспекции активисты требовали проверить “Агроль” на предмет загрязнения окружающей среды.
“Причиной для сегодняшнего (10 февраля — ред.) мероприятия стало то, что на предыдущее обращение от наших представителей экоинспекция в течение двух месяцев не ответила”, — уточнили в Нацкорпусе.
Активисты обвиняют “Агроль” в сливе отходов в реку в селе, где действует фабрика (село Пидгайчики — ред.). А также в захоронении останков животных на окраинах села и в загрязнении воздуха.
“Главным требованием является проверка предприятия с условием, что в состав комиссии войдут представители Нацкорпуса. Надеемся, что учреждение предоставит ответ на это обращение в установленный законом срок”, — уточняют активисты.
В Нацкорпусе напомнили, что на действия птицефабрики регулярно жалуются жители села Пидгайчики.
“Однако “Агроль" и далее сливает отходы (кровь и жир) в местную реку, загрязняет воздух и вывозит отходы на поля возле леса. Ведь чиновники не слышат жалоб селян и во время проверок замечают незначительные нарушения”, — говорится в сообщении.