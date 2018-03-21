Нацбанк затвердив правила заокруглення сум у чеках
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Національний банк затвердив правила заокруглення загальних у чеку сум готівкових розрахунків. Про це повідомляє прес-служба НБУ, передає УНН.
Національний банк України з 1 липня 2018 року припиняє додатковий випуск у готівковий обіг монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок.
Монети дрібних номіналів не будуть вилучатися з обігу. Вони і надалі використовуватимуться як платіжний засіб. Однак додатково готівковий обіг не поповнюватиметься зазначеними номіналами монет.
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Відповідно з 1 липня у випадку відсутності монет номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок підприємства торгівлі та сфери послуг проводитимуть заокруглення загальних у чеку сум розрахунків готівкою та загальних сум розрахунків в акті про видачу коштів чи іншому документі, що оформляється під час повернення коштів у разі повернення товару, за такими математичними правилами:
1) сума, що закінчується від 1 до 4 копійок, заокруглюється в бік зменшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок;
2) сума, що закінчується від 5 до 9 копійок, заокруглюється в бік збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок.
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Як зазначили в НБУ, у разі наявності в покупця дрібних монет він і надалі може ними розраховуватися, а в разі наявності таких монет у продавця, він може видати покупцеві решту цими номіналами.
При цьому заокруглення не здійснюватиметься під час безготівкових розрахунків.
У свою чергу підприємства торгівлі та сфери послуг, що застосовують реєстратори розрахункових операцій, під час проведення готівкових розрахунків мають зазначати в чеках загальні суми до заокруглення та після заокруглення.
Водночас банки України зобов’язані забезпечити: приймання від клієнтів монет дрібних номіналів для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви, для переказів, а також для обміну на монети та банкноти інших номіналів, а також видачу клієнтам монет дрібних номіналів за наявності їх у залишку операційної каси.