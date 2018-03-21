Нацбанк утвердил правила округления сумм в чеках

Национальный банк Украины с 1 июля 2018 года прекращает дополнительный выпуск в наличное обращение монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек.

Монеты мелких номиналов не будут изыматься из обращения. Они и в дальнейшем будут использоваться как платежное средство. Однако дополнительно наличное обращение не будет пополняться указанными номиналами монет.

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Согласно с 1 июля в случае отсутствия монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек предприятия торговли и сферы услуг будут проводить закругления общих в чеке суммы расчетов наличными деньгами и общих сумм расчетов в акте о выдаче средств или ином документе, что оформляется при возвращении средств в при возврате товара, по таким математическим правилам:

1) сумма, которая заканчивается от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек;

2) сумма, которая заканчивается от 5 до 9 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек.

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Как отметили в НБУ, при наличии у покупателя мелочи он и в дальнейшем может рассчитываться такими монетами, а в случае наличия таких монет у продавца, он может выдать покупателю остальные этими номиналами.

При этом закругления не будет осуществляться при безналичных расчетах.

В свою очередь предприятия торговли и сферы услуг, которые применяют регистраторы расчетных операций, при проведении наличных расчетов должны указывать в чеках общие суммы до закругления и после округления.

В то же время банки Украины обязаны обеспечить: прием от клиентов монет мелких номиналов для зачисления на счета, вклады, аккредитивы, для переводов, а также для обмена на монеты и банкноты других номиналов, а также выдачу клиентам монет мелких номиналов при наличии их в остатке операционной кассы.