Нацбанк зафіксував новий вид підробки 200-гривневих банкнот
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Національний банк України зафіксував новий вид підробки банкнот номіналом 200 грн зразка 2007 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НБУ.
"Нещодавно Національний банк зафіксував вилучення з обігу нового варіанту підроблених банкнот номіналом 200 гривень зразка 2007 року (рік на банкнотах 2014). Йдеться, зокрема, про вилучення невеликої кількості – близько 40 підроблених банкнот, що збувалися у закладах торгівлі у різних регіонах України", - йдеться у повідомленні.
За інформацією НБУ, особливістю цих банкнот є те, що банкноти виготовлені на папері з двотоновими водяними знаками у вигляді літер S та мають імітацію ультрафіолетового захисту.
"Локальний багатотоновий водяний знак (портретне зображення Лесі Українки) та захисну стрічку імітовано друком із зворотного боку банкноти.
При цьому ефект зміни кольорів оптично-змінного зображення цифрового позначення номіналу "200" на лицьовому боці банкноти не імітовано", - йдеться у повідомленні.
За інформацією НБУ, такі підробки касири легко можуть виявити з використанням спеціальних детекторів.
Нагадаємо, за інформацією Нацбанку, у 2019 році в Україні найчастіше підробляли іноземні банкноти номіналом 100 доларів, а також 50 та 500 євро.