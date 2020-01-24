Нацбанк зафиксировал новый вид подделки 200-гривневых банкнот
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Национальный банк Украины зафиксировал новый вид подделки банкнот номиналом 200 грн образца 2007 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Недавно Национальный банк зафиксировал изъятие из обращения нового варианта поддельных банкнот номиналом 200 гривен образца 2007 года (год на банкнотах 2014). Речь идет об изъятии небольшого количества - около 40 поддельных банкнот, которые сбывались в учреждениях торговли в разных регионах Украины", - говорится в сообщении.
По информации НБУ, особенностью этих банкнот является то, что банкноты изготовлены на бумаге с двухцветный водяными знаками в виде букв S и имеют имитацию ультрафиолетовой защиты.
"Локальный багатотоновий водяной знак (портретное изображение Леси Украинки) и защитную ленту имитировано печатью с обратной стороны банкноты.
При этом эффект изменения цвета оптически переменного изображения цифрового обозначения номинала "200" на лицевой стороне банкноты не имитированы", - говорится в сообщении.
По информации НБУ, такие подделки кассиры легко могут обнаружить с использованием специальных детекторов.
Напомним, по информации Нацбанка, в 2019 году в Украине чаще всего подделывали иностранные банкноты номиналом 100 долларов, а также 50 и 500 евро.