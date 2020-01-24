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Нацбанк зафиксировал новый вид подделки 200-гривневых банкнот

Киев • УНН

 • 25284 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Национальный банк Украины зафиксировал новый вид подделки банкнот номиналом 200 грн образца 2007 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Нацбанк зафиксировал новый вид подделки 200-гривневых банкнот

"Недавно Национальный банк зафиксировал изъятие из обращения нового варианта поддельных банкнот номиналом 200 гривен образца 2007 года (год на банкнотах 2014). Речь идет об изъятии небольшого количества - около 40 поддельных банкнот, которые сбывались в учреждениях торговли в разных регионах Украины", - говорится в сообщении.

По информации НБУ, особенностью этих банкнот является то, что банкноты изготовлены на бумаге с двухцветный водяными знаками в виде букв S и имеют имитацию ультрафиолетовой защиты.

"Локальный багатотоновий водяной знак (портретное изображение Леси Украинки) и защитную ленту имитировано печатью с обратной стороны банкноты.

При этом эффект изменения цвета оптически переменного изображения цифрового обозначения номинала "200" на лицевой стороне банкноты не имитированы", - говорится в сообщении.

По информации НБУ, такие подделки кассиры легко могут обнаружить с использованием специальных детекторов.

Напомним, по информации Нацбанка, в 2019 году в Украине чаще всего подделывали иностранные банкноты номиналом 100 долларов, а также 50 и 500 евро.

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