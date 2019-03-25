НАТО збільшило присутність у регіоні Чорного моря після нарощення міці РФ - Генсек
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. НАТО збільшило присутність у регіоні Чорного моря після нарощення у цьому районі військової міці Росією. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у понеділок під час візиту до Грузії, передає УНН.
"Чорне море має велике значення як для НАТО, так і для Грузії. Ми маємо розуміти, що ми бачимо суттєве нарощення міці Росією у Чорноморському регіоні, особливо після незаконної анексії Криму. Ми також бачили агресивні дії Росії проти українських суден поблизу Азовського моря і Керченської протоки. НАТО збільшило свою присутність у Чорному морі, і ми працюємо разом з Грузією над вирішенням викликів у сфері безпеки в Чорноморському регіоні", - заявив Столтенберг.
Окрім того, він зауважив, що НАТО зміцнює співпрацю з військово-морськими силами Грузії.
З його слів, НАТО збільшило кількість кораблів, здійснює повітряне патрулювання, а також збільшило присутність "на землі", зокрема, у Румунії.
"Взагалі-то, зараз ми маємо у Чорному морі два кораблі НАТО - одне - з Великої Британії, друге - французьке судно", - додав Генсек Альянсу.
Також він зазначив, що декілька днів тому група кораблів НАТО взяла участь у навчаннях Poseidon.