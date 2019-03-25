НАТО збільшило присутність у регіоні Чорного моря після нарощення міці РФ - Генсек

КИЇВ. 25 березня. УНН. НАТО збільшило присутність у регіоні Чорного моря після нарощення у цьому районі військової міці Росією. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у понеділок під час візиту до Грузії, передає УНН.