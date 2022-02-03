НАТО спостерігає за найбільшим з часів холодної війни розгортанням військ Росії в Білорусі - Столтенберг

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 49957 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 78570 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 89769 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 117816 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 125593 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 111396 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 131125 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 167058 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 178962 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215471 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3 м/с
92 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 192928 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 261414 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 66316 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 36919 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 59716 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 261486 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 192976 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 297024 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 416253 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 668029 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 12321 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 59759 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 100336 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 137759 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 162550 перегляди
Актуальне

Facebook

The New York Times

Instagram

Telegram

Шахед-136

НАТО спостерігає за найбільшим з часів холодної війни розгортанням військ Росії в Білорусі - Столтенберг

НАТО спостерігає за найбільшим з часів холодної війни розгортанням військ Росії в Білорусі - Столтенберг

Київ • УНН

 • 19844 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. НАТО сьогодні спостерігає за найбільшим з часів Холодної війни розгортанням російських військ на території Білорусі. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції з прем'єр-міністром Північної Македонії у четвер, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Ми щойно обговорили продовження нарощування Росією військової могутності в Україні та навколо неї, чисельність якої зараз перевищує 100 тисяч людей. В останні дні ми стали свідками значного перекидання російських збройних сил до Білорусі. Це найбільше російське розгортання там із часів холодної війни", - сказав Генсек.

Деталі

За його словами, очікується розгортання в Білорусі 30 тисяч російських солдатів, спецпризначенців, сил спеціальних операцій, винищувачів, зокрема Су-45, ракет подвійного призначення "Іскандер" та систем ППО С-400.

Все це у поєднанні зі щорічними навчаннями ядерних сил Росії, які, як очікується, відбудуться цього місяця.

"НАТО продовжує закликати Росію до деескалації. Будь-яка подальша російська агресія матиме серйозні наслідки та дорого обійдеться. Ми, як і раніше, готові до конструктивного діалогу. І передали до Росії наші письмові пропозиції. Союзники готові обговорити відносини Росія-НАТО, способи зниження ризиків та підвищення прозорості, а також питання контролю над озброєннями, роззброєння та нерозповсюдження. Але НАТО не піде на компроміс щодо основних принципів… Ми віддані пошуку політичного вирішення кризи. Але ми маємо бути готові до гіршого", - додав Столтенберг.

Додамо

Раніше було анонсовано спільні навчання Білорусі та РФ "Союзна рішучість - 2022". На першому етапі, який проходитиме до 9 лютого, на території Білорусі буде створено угруповання військ. Також планують провести організацію охорони та оборони важливих державних, військових об'єктів та повітряного простору.

Мінськ раніше заявив, що російські війська залишать Білорусь після закінчення навчань.

Розгортання військ РФ у Білорусі, на північ від України, є частиною масштабнішого нарощування російської військової могутності в регіоні, яке спричинило побоювання Заходу щодо того, що Москва планує напасти на Україну. Росія заперечує будь-який такий план.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Bitcoin
$85,036.60
Золото
$3,159.45
Tesla
$268.93
Brent
$74.04
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.01
Ethereum
$1,871.83