НАТО спостерігає за найбільшим з часів холодної війни розгортанням військ Росії в Білорусі - Столтенберг
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. НАТО сьогодні спостерігає за найбільшим з часів Холодної війни розгортанням російських військ на території Білорусі. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції з прем'єр-міністром Північної Македонії у четвер, передає кореспондент УНН.
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"Ми щойно обговорили продовження нарощування Росією військової могутності в Україні та навколо неї, чисельність якої зараз перевищує 100 тисяч людей. В останні дні ми стали свідками значного перекидання російських збройних сил до Білорусі. Це найбільше російське розгортання там із часів холодної війни", - сказав Генсек.
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За його словами, очікується розгортання в Білорусі 30 тисяч російських солдатів, спецпризначенців, сил спеціальних операцій, винищувачів, зокрема Су-45, ракет подвійного призначення "Іскандер" та систем ППО С-400.
Все це у поєднанні зі щорічними навчаннями ядерних сил Росії, які, як очікується, відбудуться цього місяця.
"НАТО продовжує закликати Росію до деескалації. Будь-яка подальша російська агресія матиме серйозні наслідки та дорого обійдеться. Ми, як і раніше, готові до конструктивного діалогу. І передали до Росії наші письмові пропозиції. Союзники готові обговорити відносини Росія-НАТО, способи зниження ризиків та підвищення прозорості, а також питання контролю над озброєннями, роззброєння та нерозповсюдження. Але НАТО не піде на компроміс щодо основних принципів… Ми віддані пошуку політичного вирішення кризи. Але ми маємо бути готові до гіршого", - додав Столтенберг.
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Раніше було анонсовано спільні навчання Білорусі та РФ "Союзна рішучість - 2022". На першому етапі, який проходитиме до 9 лютого, на території Білорусі буде створено угруповання військ. Також планують провести організацію охорони та оборони важливих державних, військових об'єктів та повітряного простору.
Мінськ раніше заявив, що російські війська залишать Білорусь після закінчення навчань.
Розгортання військ РФ у Білорусі, на північ від України, є частиною масштабнішого нарощування російської військової могутності в регіоні, яке спричинило побоювання Заходу щодо того, що Москва планує напасти на Україну. Росія заперечує будь-який такий план.