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НАТО наблюдает за крупнейшим со времен холодной войны развертыванием войск России в Беларуси - Столтенберг

НАТО наблюдает за крупнейшим со времен холодной войны развертыванием войск России в Беларуси - Столтенберг

Киев • УНН

 • 19840 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. НАТО наблюдает за крупнейшим со времен Холодной войны развертыванием российских войск на территории Беларуси. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с премьер-министром Северной Македонии в четверг, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Мы только что обсудили продолжение наращивания Россией военной мощи в Украине и вокруг нее, численность которой сейчас превышает 100 тысяч человек. В последние дни мы стали свидетелями значительной переброски российских вооруженных сил в Белорусь. Это крупнейшее российское развертывание там со времен холодной войны", - сказал Генсек.

Детали

По его словам, ожидается развертывание в Беларуси 30 тысяч российских солдат, спецназа, сил специальных операций, истребителей, в том числе Су-45, ракет двойного назначения "Искандер" и систем ПВО С-400.

Все это в сочетании с ежегодными учениями ядерных сил России, которые, как ожидается, состоятся в этом месяце.

"НАТО продолжает призывать Россию к деэскалации. Любая дальнейшая российская агрессия будет иметь серьезные последствия и дорого обойдется. Мы по-прежнему готовы к конструктивному диалогу. И передали в Россию наши письменные предложения. Союзники готовы обсудить отношения Россия-НАТО, способы снижения рисков и повышение прозрачности, а также вопросы контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. Но НАТО не пойдет на компромисс относительно основных принципов. Мы преданы поиску политического решения кризиса. Но мы должны быть готовы к худшему", - добавил Столтенберг.

Добавим

Ранее были анонсированы совместные учения Беларуси и РФ "Союзная решимость - 2022". На первом этапе, который будет проходить до 9 февраля, на территории Беларуси будет создана группировка войск. Также планируют провести организацию охраны и обороны важных государственных, военных объектов и воздушного пространства.

Минск ранее заявил, что российские войска покинут Беларусь после окончания учений.

Развертывание войск РФ в Беларуси, к северу от Украины, является частью более масштабного наращивания российской военной мощи в регионе, которое вызвало опасения Запада относительно того, что Москва планирует напасть на Украину. Россия отрицает любой такой план.

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