НАТО може створити новий апарат по боротьбі з гібридними загрозами

"Ми почали з широкої дискусії про Росію і про довгострокові наслідки для безпеки її зовнішньої і оборонної політики", - сказав він.



За словами Генсека, під час засідання міністри погодилися з тим, що подвійний підхід щодо Росії, який поєднує сильне стримування і захист з змістовним діалогом є правильним.



"Протягом 70 років НАТО забезпечує захист своїх держав членів, але в той же час ми спостерігаємо все більше спроб, спрямованих на залякування і дестабілізацію, включаючи кібернапади, зусилля з підриву наших демократичних інституцій, дезінформацію і пропаганду, і навіть застосування хімічної зброї в Солсбері. Тому, ми повинні продовжувати демонструвати солідарність і рішучість. Ми повинні і далі зміцнювати нашу стійкість, і нам необхідно створювати більш потужний інструментарій для протидії цим гібридним загрозам ", - підкреслив він.



У той же час, НАТО залишається прихильником діалогу з Росією, додав Столтенберг. За його словами, цю прихильність підтверджує недавня зустріч начальника Генштабу ВС РФ Валерія Герасимова і командувача Об'єднаними силами НАТО в Європі Кертіса Скапаротті.



Нагадаємо, за словами генерального директора Міжнародного військового штабу НАТО генерал-лейтенанта Яна Брукса, питання України обговорюється на кожній зустрічі між представниками НАТО і Росії.



