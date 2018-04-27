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MIM-104 Patriot

НАТО може створити новий апарат по боротьбі з гібридними загрозами

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Все більше спроб залякування Москви спонукають НАТО створювати більш потужний інструментарій для протидії цим гібридним загрозам. Про це сказав генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг під час прес-брифінгу за підсумками першої частини зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі, передає кореспондент УНН.

НАТО може створити новий апарат по боротьбі з гібридними загрозами

"Ми почали з широкої дискусії про Росію і про довгострокові наслідки для безпеки її зовнішньої і оборонної політики", - сказав він.

За словами Генсека, під час засідання міністри погодилися з тим, що подвійний підхід щодо Росії, який поєднує сильне стримування і захист з змістовним діалогом є правильним.

"Протягом 70 років НАТО забезпечує захист своїх держав членів, але в той же час ми спостерігаємо все більше спроб, спрямованих на залякування і дестабілізацію, включаючи кібернапади, зусилля з підриву наших демократичних інституцій, дезінформацію і пропаганду, і навіть застосування хімічної зброї в Солсбері. Тому, ми повинні продовжувати демонструвати солідарність і рішучість. Ми повинні і далі зміцнювати нашу стійкість, і нам необхідно створювати більш потужний інструментарій для протидії цим гібридним загрозам ", - підкреслив він.

У той же час, НАТО залишається прихильником діалогу з Росією, додав Столтенберг. За його словами, цю прихильність підтверджує недавня зустріч начальника Генштабу ВС РФ Валерія Герасимова і командувача Об'єднаними силами НАТО в Європі Кертіса Скапаротті.

Нагадаємо, за словами генерального директора Міжнародного військового штабу НАТО генерал-лейтенанта Яна Брукса, питання України обговорюється на кожній зустрічі між представниками НАТО і Росії.

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