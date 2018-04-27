НАТО може створити новий апарат по боротьбі з гібридними загрозами
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Все більше спроб залякування Москви спонукають НАТО створювати більш потужний інструментарій для протидії цим гібридним загрозам. Про це сказав генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг під час прес-брифінгу за підсумками першої частини зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі, передає кореспондент УНН.
"Ми почали з широкої дискусії про Росію і про довгострокові наслідки для безпеки її зовнішньої і оборонної політики", - сказав він.
За словами Генсека, під час засідання міністри погодилися з тим, що подвійний підхід щодо Росії, який поєднує сильне стримування і захист з змістовним діалогом є правильним.
"Протягом 70 років НАТО забезпечує захист своїх держав членів, але в той же час ми спостерігаємо все більше спроб, спрямованих на залякування і дестабілізацію, включаючи кібернапади, зусилля з підриву наших демократичних інституцій, дезінформацію і пропаганду, і навіть застосування хімічної зброї в Солсбері. Тому, ми повинні продовжувати демонструвати солідарність і рішучість. Ми повинні і далі зміцнювати нашу стійкість, і нам необхідно створювати більш потужний інструментарій для протидії цим гібридним загрозам ", - підкреслив він.
У той же час, НАТО залишається прихильником діалогу з Росією, додав Столтенберг. За його словами, цю прихильність підтверджує недавня зустріч начальника Генштабу ВС РФ Валерія Герасимова і командувача Об'єднаними силами НАТО в Європі Кертіса Скапаротті.
Нагадаємо, за словами генерального директора Міжнародного військового штабу НАТО генерал-лейтенанта Яна Брукса, питання України обговорюється на кожній зустрічі між представниками НАТО і Росії.