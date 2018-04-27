НАТО может создать новый аппарат по борьбе с гибридными угрозами
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Все больше попыток запугивания Москвы побуждают НАТО создавать более мощный инструментарий для противодействия этим гибридным угрозам. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-брифинга по итогам первой части встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, передает корреспондент УНН.
"Мы начали с широкой дискуссии о России и о долгосрочных последствиях для безопасности её внешней и оборонной политики", - сказал он.
По словам Генсека, во время заседания министры согласились с тем, что двойной подход относительно России, сочетающий сильное сдерживание и оборону с содержательным диалогом является правильным.
"В течении 70 лет НАТО обеспечивает защиту своих государств членов, но в то же время мы наблюдаем все больше попыток, направленных на запугивание и дестабилизацию, включая кибернападения, усилия по подрыву наших демократических институций, дезинформацию и пропаганду, и даже применение химического оружия в Солсбери. Поэтому, мы должны продолжать демонстрировать солидарность и решимость. Мы должны и далее укреплять нашу устойчивость, и нам необходимо создавать более мощный инструментарий для противодействия этим гибридным угрозам", - подчеркнул он.
В то же время, НАТО остается приверженным диалогу с Россией, добавил Столтенберг. По его словам, эту приверженность подтверждает недавняя встреча начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и командующего Объединенными силами НАТО в Европе Кертиса Скапаротти.
Напомним, по словам генеральный директор Международного военного штаба НАТО генерал-лейтенанта Яна Брукса, вопрос Украины обсуждается на каждой встрече между представителями НАТО и России.