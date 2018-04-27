НАТО может создать новый аппарат по борьбе с гибридными угрозами

"Мы начали с широкой дискуссии о России и о долгосрочных последствиях для безопасности её внешней и оборонной политики", - сказал он.



По словам Генсека, во время заседания министры согласились с тем, что двойной подход относительно России, сочетающий сильное сдерживание и оборону с содержательным диалогом является правильным.



"В течении 70 лет НАТО обеспечивает защиту своих государств членов, но в то же время мы наблюдаем все больше попыток, направленных на запугивание и дестабилизацию, включая кибернападения, усилия по подрыву наших демократических институций, дезинформацию и пропаганду, и даже применение химического оружия в Солсбери. Поэтому, мы должны продолжать демонстрировать солидарность и решимость. Мы должны и далее укреплять нашу устойчивость, и нам необходимо создавать более мощный инструментарий для противодействия этим гибридным угрозам", - подчеркнул он.



В то же время, НАТО остается приверженным диалогу с Россией, добавил Столтенберг. По его словам, эту приверженность подтверждает недавняя встреча начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и командующего Объединенными силами НАТО в Европе Кертиса Скапаротти.



Напомним, по словам генеральный директор Международного военного штаба НАТО генерал-лейтенанта Яна Брукса, вопрос Украины обсуждается на каждой встрече между представителями НАТО и России.



