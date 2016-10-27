У National Geographic опублікували підбірку кращих місць для мандрівників
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Видання National Geographic опублікувало підбірку із дев'яти наймальовничіших місць для мандрівників, передає УНН.
У підбірці - найкращі, на думку редакції National Geographic, місць для альпінізму, туризму, веслування, велосипедного спорту.
У списку - парк неподалік від міста Моаб у штаті Юта (США), який є одним з найкрасивіших парків в Сполучених Штатах та відомий своїми мальовничими червоними скелями. Так само до переліку потрапило невелике місто Кернс, Австралія, де на білосніжних пляжах можна насолодитися кришталево чистою водою.
В основному, у списку представлені населені пункти у гірській місцевості, місця для альпінізму і любителів довгих походів у гори, а також мальовничі велосипедні маршрути. Тому, за словами редакторів National Geographic, рейтинг більше підійде любителям активного відпочинку.