В National Geographic опубликовали подборку лучших мест для путешественников

В подборке - лучшие, по мнению редакции National Geographic, места для альпинизма, туризма, гребли, велосипедного спорта.

В списке - парк неподалеку от города Моаб в штате Юта (США), который является одним из самых красивых парков в Соединенных Штатах и ​​известный своими живописными красными скалами. Так же в перечень попал небольшой город Кэрнс, Австралия, где на белоснежных пляжах можно насладиться кристально чистой водой.

В основном, в списке представлены населенные пункты в горной местности, места для альпинизма и любителей долгих походов в горы, а также живописные велосипедные маршруты. Поэтому, по словам редакторов National Geographic, рейтинг больше подойдет любителям активного отдыха.