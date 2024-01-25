Наступного тижня до України прибуде новий глава ОБСЄ

Новий голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Ян Борг наступного тижня відвідає Україну. Про це повідомляє The Times of Malta, передає УНН.

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За його словами, під час головування Мальта продовжуватиме вимагати повного, безумовного та негайного виведення російських військ з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Наступного тижня я відвідаю Київ, щоб продемонструвати нашу непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України – сказав Борг.

Крім того, він наголосив, що рішуче засуджує посилені атаки росії на Україну, які спостерігаються протягом останніх тижнів.

В ОБСЄ засудили масовані повітряні атаки Росії по території України

Доповнення

Зазначається, що у присутності російських та українських дипломатів Борг наголосив, що пріоритетом Мальти в ОБСЄ є "беззаперечне зобов'язання зберігати незаконну агресивну війну РФ проти України на першому місці в порядку денному ОБСЄ".

Давайте зробимо все можливе, щоб розірвати ланцюг безперервного насильства, болю й страждань, які ми спостерігаємо не тільки в цій війні, але і в конфліктах по всьому світу. Зупинімо всі навмисні руйнування життєво важливої інфраструктури та смерті цивільного населення. Зупинімо нормалізацію цієї бездушної байдужості до людського життя - підсумував Борг.

Довідково

З 1 січня 2024 року Мальта почала річне головування в Організації з безпеки й співробітництва в Європі (ОБСЄ) після того, як росія місяцями блокувала функціонування організації та схвалення головування Естонії.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що аби врятувати ОБСЄ від повного колапсу та розвалу потрібно перезаснувати її без росії, або знайти шлях виключити рф з організації.