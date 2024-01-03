В ОБСЄ засудили масовані повітряні атаки Росії по території України

Голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Буяр Османі, міністр закордонних справ Мальти Ян Борг і генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід засудили масовані повітряні атаки Росії по Україні. Про це у вівторок, 2 січня, йдеться у спільній заяві керівників ОБСЄ, передає УНН.

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Новий рік розпочався так само гнітюче, як закінчився попередній. Смерть і руйнування забрали життя жінок, чоловіків, хлопчиків і дівчаток та зруйнували життєво важливу інфраструктуру. Щодня від цього жахливого конфлікту страждають цивільні особи. Вони не мали стати жертвами смертоносних атак безпілотників і ракет йдеться у заяві.

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Керівники ОБСЄ найрішучішим чином засудили ці триваючі атаки і закликали до негайного припинення нещадного насильства, яке не робить нічого, окрім як поширює замкнене коло біди і страждань.

Ми закликаємо негайно припинити цю війну додали представники ОБСЄ.

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