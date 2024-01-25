На следующей неделе в Украину прибудет новый глава ОБСЕ

Новый председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Ян Борг на следующей неделе посетит Украину. Об этом сообщает The Times of Malta, передает УНН.

Детали

По его словам, во время председательства Мальта будет продолжать требовать полного, безусловного и немедленного вывода российских войск со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

На следующей неделе я посещу Киев, чтобы продемонстрировать нашу непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины - сказал Борг.

Кроме того, он отметил, что решительно осуждает усиленные атаки России на Украину, которые наблюдаются в течение последних недель.

В ОБСЕ осудили массированные воздушные атаки России по территории Украины

Дополнение

Отмечается, что в присутствии российских и украинских дипломатов Борг подчеркнул, что приоритетом Мальты в ОБСЕ является "безоговорочное обязательство сохранять незаконную агрессивную войну РФ против Украины на первом месте в повестке дня ОБСЕ".

Давайте сделаем все возможное, чтобы разорвать цепь непрерывного насилия, боли и страданий, которые мы наблюдаем не только в этой войне, но и в конфликтах по всему миру. Давайте остановим все преднамеренные разрушения жизненно важной инфраструктуры и смерти гражданского населения. Давайте остановим нормализацию этого бездушного безразличия к человеческой жизни - подытожил Борг.

Справочно

С 1 января 2024 года Мальта начала годовое председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) после того, как Россия месяцами блокировала функционирование организации и одобрение председательства Эстонии.

Напомним

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что чтобы спасти ОБСЕ от полного коллапса и развала нужно переосновать ее без России, или найти путь исключить рф из организации.