Наступного тижня визначать кількість місць для обсервації за новими вимогами
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Кількість місць для обсервації за новими вимогами буде визначена наступного тижня. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Президента України.
"Додатково обговорили стан місць для обсервації тих, хто в’їжджає в Україну. Нині правоохоронці, Міністерство охорони здоров’я та місцева влада перевіряють приміщення за новою інструкцією МОЗ. Кількість місць для обсервації за новими вимогами буде визначена наступного тижня“, - йдеться в повідомленні.
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що потрібно забезпечити комфортні умови для громадян під час перебування в обсервації.
“Як ми хочемо, щоб люди проводили два тижні в умовах, коли немає не те що нормального ремонту, а елементарного — води чи світла? Ви ж розумієте, що ми повинні забезпечити комфортні умови обсервації”, — сказав Президент.
Також головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час селекторної наради щодо боротьби з поширенням коронавірусу поінформував про ситуацію на Тернопільщині, куди він поїхав за дорученням Глави держави.
"Там виникли проблеми з найбільшою кількістю заражених лікарів та невиплатою зарплат. Гроші на виплати були знайдені, і вже скоро їх почнуть виплачувати. Віктор Ляшко також спростував фейки щодо зменшення видатків на місцевий медзаклад через зміну фінансування. Головний санітарний лікар повідомив медикам, що відтепер їхній бюджет збільшився на 400 мільйонів гривень“,- зазначаєтьсяв повідомленні.
Зеленський зазначив,що українська медична система не повністю готова до таких викликів, як епідемія.
“...Ми не зробимо її ідеальною за місяць чи півроку. Але я наполягаю на тому, щоб лікарям і медичним закладам була приділена особлива увага. Звернення повинні перевірятися, на них потрібно реагувати. Ситуацію в медицині треба терміново налагоджувати. Крок за кроком”, — сказав Зеленський.
Нагадаємо, на Київщині готують шість об’єктів для обсервації.