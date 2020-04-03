На Київщині готують шість об’єктів для обсервації
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. На Київщині облаштовують 6 об’єктів для обсервації осіб, які прибули з-за кордону, які вміщують 860 осіб. Про це заявив тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Хотів також проінформувати вас про заклади обсервації, для тимчасової обсервації осіб, що прибули з-за кордону. У нас передбачено відповідним розпорядженням, затверджено 6 на сьогодні об’єктів, загалом на 860 місць. Зараз визначено такі об’єкти розташування, і, відповідно, ми займаємося їх облаштуванням і повною готовністю до виконання того завдання, яке буде перед цими об’єктами стояти. Тобто, мається на увазі забезпечення харчування, забезпечення опалення, належні умови для тимчасового проживання людей на цих об’єктах”, - сказав Василь Володін.
Нагадаємо, в ОДА повідомили, що ринки на Київщині залишатимуться закритими до покращення епідситуації.