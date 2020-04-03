Ринки на Київщині залишаться закритими до покращення епідситуації - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Усі 74 ринки в Київській області залишаться закритими до покращення епідемічної ситуації. Про це заявив тимчасовий виконувач обов’язків голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Вчора на позачерговому засіданні Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій нами було розглянуто відповідний документ, і висновки підготовлені головним управлінням Держпродспоживслужби щодо неможливості відновлення роботи ринків. Їх, таких ринків, у нас 74 в області, та відповідних об’єктів торгівлі. Комісія на своєму засіданні прийняла рішення, підтвердила і попередньо прийняте рішення, про заборону роботи цих ринків до покращення епідемічної ситуації”, - сказав Василь Володін.
Він зазначив, що єдиний виняток - це діяльність оптових ринків, а також ринків, які працюють дистанційно з адресною доставкою.
“Таке рішення прийняте за відповідними обгрунтованими висновками експертів, пов’язане з висновками про те, що відновлення функціонування ринків з дотриманням обов’язкових протиепідемічних заходів наразі є неможливим. Здійснення контролю за дотриманням цих заходів на ринках є неефективним. Крім того, скупчення людей може призвести до активнішого поширення коронавірусу в області”, - додав Василь Володін.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Київщині можуть внести зміни щодо рішення про закриття ринків.