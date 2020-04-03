Рынки в Киевской области останутся закрытыми до улучшения эпидситуации - ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Все 74 рынка в Киевской области останутся закрытыми до улучшения эпидемической ситуации. Об этом заявил временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Вчера на внеочередном заседании Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций нами был рассмотрен соответствующий документ, и выводы подготовлены главным управлением Госпродпотребслужбы о невозможности возобновления работы рынков. Их, таких рынков, у нас 74 в области, и соответствующих объектов торговли. Комиссия на своем заседании приняла решение, подтвердила и предварительно принято решение о запрете работы этих рынков до улучшения эпидемической ситуации", - сказал Василий Володин.
Он отметил, что единственное исключение - это деятельность оптовых рынков, а также рынков, работающих дистанционно с адресной доставкой.
"Такое решение принято по соответствующим обоснованным выводам экспертов, связано с выводами о том, что возобновление функционирования рынков с соблюдением обязательных противоэпидемических мероприятий пока невозможно. Осуществление контроля за соблюдением этих мероприятий на рынках неэффективно. Кроме того, скопление людей может привести к большему распространению коронавируса в области", - добавил Василий Володин.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области могут внести изменения по решению о закрытии рынков.