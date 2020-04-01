На Київщині можливе внесення змін щодо рішення про закриття ринків
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. В Київській області можливо внесуть корективи щодо рішення про закриття ринків після висновків Держпродспоживслужби. Про це заявив тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Наразі ми провели нараду з керівництвом Держпродспоживслужби Київської області, ще раз домовилися повернутися до цього питання. Потрібно провести відповідний аналіз щодо можливості ринків забезпечити дотримання відповідних умов, якими силами та засобами можливо буде забезпечити контроль за дотримання умов. Відповідно Держпродспоживслужба надасть нам свої висновки... Можливо по рішенню щодо закриття ринків будуть внесені корективи”, — сказав Володін.
Також він наголосив, що на сьогодні всі ринки в Київській області закриті.
Нагадаємо, на Київщині на сьогоднішній ранок зафіксовано 57 випадків захворювання на COVID-19 та 223 підозр на цю хворобу.