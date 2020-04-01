В Киевской области возможно внесение изменений по решению о закрытии рынков
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Киевской области возможно внесут коррективы в решение о закрытии рынков после выводов Госпродпотребслужбы. Об этом заявил временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин во время брифинга, передает корреспондент УНН.
“Сейчас мы провели совещание с руководством Госпродпотребслужбы Киевской области, еще раз договорились вернуться к этому вопросу. Нужно провести соответствующий анализ о возможности рынков обеспечить соблюдение соответствующих условий, какими силами и средствами возможно будет обеспечить контроль за соблюдением условий. Соответственно Госпродпотребслужба предоставит нам свои выводы... Возможно по решению о закрытии рынков будут внесены коррективы”, — сказал Володин.
Также он отметил, что на сегодня все рынки в Киевской области закрыты.
Напомним, в Киевской области на сегодняшнее утро зафиксировано 57 случаев заболевания COVID-19 и 223 подозрений на эту болезнь.