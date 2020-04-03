В Киевской области готовят шесть объектов для обсервации
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Киевской области обустраивают 6 объектов для обсервации лиц, прибывших из-за рубежа, которые вмещают 860 человек. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Хотел также проинформировать вас о заведениях обсервации, для временной обсервации лиц, прибывших из-за рубежа. У нас предусмотрено соответствующим распоряжением, утверждено 6 на сегодня объектов, всего на 860 мест. Сейчас определены следующие объекты расположения, и, соответственно, мы занимаемся их обустройством и полной готовностью к выполнению той задачи, которую будет перед этими объектами стоять. То есть, имеется в виду обеспечение питания, обеспечения отопления, надлежащие условия для временного проживания людей на этих объектах", - сказал Василий Володин.
Напомним, в ОГА сообщили, что рынки в Киевской области будут оставаться закрытыми до улучшения эпидситуации.