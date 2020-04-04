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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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На следующей неделе определят количество мест для обсервации по новым требованиям

На следующей неделе определят количество мест для обсервации по новым требованиям

Киев  •  УНН

 • 15925 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Количество мест для обсервации по новым требованиям будет определено на следующей неделе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Президента Украины.

"Дополнительно обсудили состояние мест для обсервации въезжающих в Украину. Сейчас правоохранители, Министерство здравоохранения и местные власти проверяют помещения по новой инструкции Минздрава. Количество мест для обсервации по новым требованиям будет определено на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что нужно обеспечить комфортные условия для граждан во время пребывания в обсервации.

"Как мы хотим, чтобы люди проводили две недели в условиях, когда нет не только нормального ремонта, а элементарного - воды или света? Вы же понимаете, что мы должны обеспечить комфортные условия наблюдения", - сказал Президент.

Также главный санитарный врач Виктор Ляшко во время селекторного совещания по борьбе с распространением коронавируса проинформировал о ситуации в Тернопольской области, куда он поехал по поручению Главы государства.

"Там возникли проблемы с наибольшим количеством зараженных врачей и невыплатой зарплат. Деньги на выплаты были найдены, и уже скоро их начнут выплачивать. Виктор Ляшко также опроверг фейки по уменьшению расходов на местный медучреждение из-за изменения финансирования. Главный санитарный врач сообщил медикам, что отныне их бюджет увеличился на 400 млн гривен ", - зазначаетьсяв сообщении.

Зеленский отметил, что украинская медицинская система не полностью готова к таким вызовам, как эпидемия.

"... Мы не сделаем ее идеальной за месяц или полгода. Но я настаиваю на том, чтобы врачам и медицинским учреждениям было уделено особое внимание. Обращение должны проверяться, на них нужно реагировать. Ситуацию в медицине надо срочно налаживать. Шаг за шагом", - сказал Зеленский.

Напомним, в Киевской области готовят шесть объектов для обсервации.

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