Наступного року очікується подання 1,5 млн е-декларацій
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. З 1 січня 2017 року в другу хвилю е-декларування очікується подання 1,5 млн електронних декларацій. Про це повідомив під час брифінгу голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Леонід Євдовченко, передає кореспондент УНН.
“Є підстави вважати, що кількість декларантів буде значно збільшена... Ми розраховуємо, що з 1 січня в другу хвилю декларування буде подано 1,5 млн декларацій”, — сказав він.