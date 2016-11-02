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15 марта, 19:03 • 114707 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 165117 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137094 просмотра

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112459 просмотра

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15 марта, 11:23 • 105269 просмотра

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В следующем году ожидается подача 1,5 млн е-деклараций

В следующем году ожидается подача 1,5 млн е-деклараций

Киев • УНН

 • 8792 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. С 1 января 2017 года во вторую волну е-декларирования ожидается подача 1,5 млн электронных деклараций. Об этом сообщил во время брифинга глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Леонид Евдовченко, передает корреспондент УНН.

"Есть основания считать, что количество декларантов будет значительно увеличено... Мы рассчитываем, что с 1 января во вторую волну декларирования будет подано 1,5 млн деклараций", - сказал он.

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