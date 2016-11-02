В следующем году ожидается подача 1,5 млн е-деклараций
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. С 1 января 2017 года во вторую волну е-декларирования ожидается подача 1,5 млн электронных деклараций. Об этом сообщил во время брифинга глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Леонид Евдовченко, передает корреспондент УНН.
"Есть основания считать, что количество декларантов будет значительно увеличено... Мы рассчитываем, что с 1 января во вторую волну декларирования будет подано 1,5 млн деклараций", - сказал он.