Наступне засідання РНБО може відбутися за два тижні — Данилюк
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Наступне засідання Ради національної безпеки і оборони України може відбутися за два тижні. Про це після засідання сказав секретар РНБО Олександр Данилюк, передає кореспондент УНН.
"Остаточним рішенням було дати 10 днів-2 тижні для того, щоб всі учасники наради, Кабінету міністрів під ті проблеми, які були визначені як пріоритетні , запропонували рішення і впровадили їх. Те, що не може бути зроблено Кабміном і потребує позиції майданчика РНБО, повноважень РНБО, ті питання будуть внесені на окреме засідання РНБО, присвячене енергетичній темі, яке може відбутися через два тижні", - сказав секретар.
Як повідомляв УНН, остаточним рішенням сьогоднішнього засідання Ради національної безпеки та оборони було дати 2 тижні його учасникам для вирішення проблем, які були визначені як пріоритетні, запропонувати рішення і впровадити їх.
Раніше у Зеленського анонсували рішення у сфері енергетики.
Нагадаємо, сьогодні пройшла нарада за участі членів РНБО, яку провів Зеленській, з питань енергобезпеки.