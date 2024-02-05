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Наступ росіян на Куп'янськ: у ЗСУ відреагували на інформацію про 500 танків та 40 тис. солдат рф для атаки на місто

Наступ росіян на Куп'янськ: у ЗСУ відреагували на інформацію про 500 танків та 40 тис. солдат рф для атаки на місто

Київ • УНН

 • 257668 перегляди

Речник Збройних сил України підтвердив, що з жовтня минулого року росія зосередила біля Куп'янська близько 40 000 військовослужбовців і 500 танків, але зазначив, що не всі ці сили наразі беруть участь у бойових діях, і що українська оборона стримує росіян.

Начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш заявив, що хоч і рф стягнула до 40 тис. особового складу і 500 танків для наступу на Куп’янську, як писало видання Forbes, така кількість військ перебуває там ще з жовтня минулого року. Він зауважив, що така кількість військ та техніки не означає, що вони беруть одномоментну участь у бойових діях. Про це Євлаш розповів у коментарі УНН.

Деталі

Як розповів в коментарі УНН Євлаш, у Збройних силах підтверджують інформацію видання Forbes, яке повідомляло, що рф стягнула на Куп’янський напрямок 500 танків та 40 тис. особового складу.

Окрім того, там також присутні не тільки ці війська, а й ще бойові-броньовані машини, яких також налічується більше 600 одиниць, трохи більше 400 артилерійських систем та понад 150 реактивних систем залпового вогню. Ці війська не з’явилися там раптово. Ця кількість знаходиться там ще з жовтня місяця

- сказав Євлаш.

Він зауважив, що така кількість військ та техніки не означає, що вся ця техніка та всі ці люди беруть одномоментну участь у бойових діях.

"Не всі вони беруть напряму участь. Тобто є підрозділи забезпечення, тилу, логістики, ремонтні, медики, зв’язківці та ще дуже багато людей, які не перебувають на лінії зіткнення", - додає Євлаш.

Також начальник пресслужби зазначив, що росіяни намагаються показати перед виборами президента рф яка їх армія сильна, але підготовка армійців рф скоротилася вдвічі.

"Їх втрати "двохсотими" дорівнюють втратами "трьохсотих". Тобто це дуже великі втрати. І вони продовжують нагнітати, підтягуючи свої резерви на цей напрямок", - наголосив Євлаш.

Окрім того, окупанти хочуть створити умови для блокування Куп’янську та взяти Сеньківку, але наразі безуспішно.

"До цього зводилися і продовжують зводитися міцні оборонні споруди, фортифікаційні укріпрайони, які унеможливлюють легке просування, легку прогулянку противника. Там досить потужні рови, зуби дракона, мінно-вибухові загородження і також тактично правильне використання рельєфу місцевості, яке унеможливлює проходження цих військ. Ба більше росія використовує досить примітивну тактику м’ясних штурмів. Просто брати кількістю. Ми в свою чергу можемо протиставити нашу якість, нашу інноваційність, наш нестандартний підхід до вирішення будь-яких питань. Ми стримуємо цей потенціал і не даємо ворогу просунутися вперед", - резюмував Євлаш.

Нагадаємо

Видання Forbes писало, що росія планує захопити місто Куп'янськ Харківської області до березня 2024 року як подарунок путіну перед президентськими виборами в росії, розгорнувши 500 танків і понад 40 000 військовослужбовців.

У Харківській ОВА та Центрі протидії дезінформації при РНБО відреагували на публікацію видання Forbes про наступ росіян на Куп'янському напрямку і "500 танків".

Павло Башинський

Павло Башинський

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rada-natsionalnoi-bezpeky-i-oborony-ukrainyРада національної безпеки і оборони України
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