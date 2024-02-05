Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

Начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш заявил, что хоть и рф стянула до 40 тыс. личного состава и 500 танков для наступления на Купянск, как писало издание Forbes, такое количество войск находится там еще с октября прошлого года. Он отметил, что такое количество войск и техники не означает, что они принимают одномоментное участие в боевых действиях. Об этом Евлаш рассказал в комментарии УНН.

Детали

Как рассказал в комментарии УНН Евлаш, в Вооруженных силах подтверждают информацию издания Forbes, которое сообщало, что рф стянула на Купянское направление 500 танков и 40 тыс. личного состава.

Кроме того, там также присутствуют не только эти войска, но и еще боевые-бронированные машины, которых также насчитывается более 600 единиц, чуть более 400 артиллерийских систем и более 150 реактивных систем залпового огня. Эти войска не появились там внезапно. Это количество находится там еще с октября месяца - сказал Евлаш.

Он отметил, что такое количество войск и техники не означает, что вся эта техника и все эти люди принимают одномоментное участие в боевых действиях.

"Не все они принимают непосредственное участие. То есть есть подразделения обеспечения, тыла, логистики, ремонтные, медики, связисты и еще очень много людей, которые не находятся на линии соприкосновения", - добавляет Евлаш.

Также начальник пресс-службы отметил, что россияне пытаются показать перед выборами президента рф какая их армия сильная, но подготовка армейцев рф сократилась вдвое.

"Их потери "двухсотыми" равны потерям "трехсотых". То есть это очень большие потери. И они продолжают нагнетать, подтягивая свои резервы на это направление", - подчеркнул Евлаш.

Кроме того, оккупанты хотят создать условия для блокирования Купянска и взять Сеньковку, но пока безуспешно.

"До этого возводились и продолжают возводиться крепкие оборонительные сооружения, фортификационные укрепрайоны, которые делают невозможным легкое продвижение, легкую прогулку противника. Там достаточно мощные рвы, зубы дракона, минно-взрывные заграждения и также тактически правильное использование рельефа местности, которое делает невозможным прохождение этих войск. Более того, россия использует достаточно примитивную тактику мясных штурмов. Просто брать количеством. Мы в свою очередь можем противопоставить наше качество, нашу инновационность, наш нестандартный подход к решению любых вопросов. Мы сдерживаем этот потенциал и не даем врагу продвинуться вперед", - резюмировал Евлаш.

Напомним,

Издание Forbes писало, что россия планирует захватить город Купянск Харьковской области до марта 2024 года в качестве подарка Путину перед президентскими выборами в россии, развернув 500 танков и более 40 000 военнослужащих.

В Харьковской ОВА и Центре противодействия дезинформации при СНБО отреагировали на публикацию издания Forbes о наступлении россиян на Купянском направлении и "500 танков".