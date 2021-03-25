Наставник найтитулованішого баскетбольного клубу України заразився коронавірусом

Що відомо

Про деталі та стан головного наставника інформація відсутня. У тренерському штабі киян, крім латвійця, також входять Леонід Яйло і Терренс Мерфі.

Кияни проводять один з найкращих відрізків сезону, вигравши останні 10 із 12 матчів регулярного чемпіонату Суперліги. На цьому тижні столичний клуб 26 березня зіграє на виїзді проти “Запоріжжя”.

Примітно, що “Запоріжжя” — прямий конкурент “Будівельника”, який наразі має на одну перемогу більше і посідає 5 сходинку у регулярному чемпіонаті.

Доповнення

“Будівельник” виграв найбільшу кількість чемпіонських титулів в українському чемпіонаті.