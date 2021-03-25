Наставник найтитулованішого баскетбольного клубу України заразився коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Головний тренер столичного БК “Будівельник” Ігорс Міглінієкс не зможе керувати командою найближчим часом. Про це інформує УНН з посиланням на сторінку клубу в Facebook.
Що відомо
Про деталі та стан головного наставника інформація відсутня. У тренерському штабі киян, крім латвійця, також входять Леонід Яйло і Терренс Мерфі.
Кияни проводять один з найкращих відрізків сезону, вигравши останні 10 із 12 матчів регулярного чемпіонату Суперліги. На цьому тижні столичний клуб 26 березня зіграє на виїзді проти “Запоріжжя”.
Примітно, що “Запоріжжя” — прямий конкурент “Будівельника”, який наразі має на одну перемогу більше і посідає 5 сходинку у регулярному чемпіонаті.
Доповнення
“Будівельник” виграв найбільшу кількість чемпіонських титулів в українському чемпіонаті.