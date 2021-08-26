Наставник клубу Української Прем'єр-ліги подав у відставку

Деталі

Цього сезону "Львів" провів п'ять матчів під керівництвом наставника, у яких клуб здобув дві нічиїх та зазнав трьох поразок.

Цитата

"Це непросте рішення, проте команді потрібні зміни. Можу запевнити, що завжди був націлений на результат, якого, на превеликий жаль, не вдалось досягнути на старті чемпіонату. Важко об’єктивно оцінювати власну роботу – на детальний аналіз буде час згодом, але вже зараз я відчуваю, що команді потрібні кардинальні зміни, аби продовжувати вдосконалюватись. Хотів би подякувати керівництву клубу за наданий кредит довіри, гравцям – за характер, а вболівальникам – за підтримку, – це був фантастичний період", – прокоментував свою відставку Безсмертний.

Доповнення

Безсмертний очолив містян у березні цього року і зумів фінішувати із клубом на 8-ій позиції у попередньому розіграші УПЛ.

Нагадаємо

Названо найкращого тренера туру Української Прем'єр-ліги.