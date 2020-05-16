Наставник "Аугсбургу" пропустить рестарт "Бундесліги" через порушення правил карантину

"Я зробив помилку, покинувши готель. Хоч я і дотримувався всіх правил гігієни, цього не зміниш. У цій ситуації я не зміг показати себе зразком для моєї команди і суспільства. Я повинен бути послідовним і відповісти за свою помилку. Через це я не буду проводити тренування і не буду керувати командою в матчі з "Вольфсбургом" у суботу", - заявив Херрліх.

Зазначимо, що в найближчі дні Херрліх здасть тести на коронавірус. Після двох негативних результатів тесту фахівець відновить тренування в клубі.

Додамо, сьогодні "Аугсбург" на арені "ВВК Арена" прийматиме "Вольфсбург" у 26 турі "Бундесліги".

Як повідомлялося раніше в УНН, рестарт німецької "Бундесліги": сьогодні відбудуться перші шість поєдинків.