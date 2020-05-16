Наставник "Аугсбургу" пропустить рестарт "Бундесліги" через порушення правил карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. На пресконференції ФК "Аугсбург" перед матчем з "Вольфсбургом" тренер Хейко Херрліх повідомив, що тимчасово покинув командний готель, порушивши правила карантину, розроблені Німецькою футбольною лігою, передає УНН із посиланням на сайт клубу.
"Я зробив помилку, покинувши готель. Хоч я і дотримувався всіх правил гігієни, цього не зміниш. У цій ситуації я не зміг показати себе зразком для моєї команди і суспільства. Я повинен бути послідовним і відповісти за свою помилку. Через це я не буду проводити тренування і не буду керувати командою в матчі з "Вольфсбургом" у суботу", - заявив Херрліх.
Зазначимо, що в найближчі дні Херрліх здасть тести на коронавірус. Після двох негативних результатів тесту фахівець відновить тренування в клубі.
Додамо, сьогодні "Аугсбург" на арені "ВВК Арена" прийматиме "Вольфсбург" у 26 турі "Бундесліги".
Як повідомлялося раніше в УНН, рестарт німецької "Бундесліги": сьогодні відбудуться перші шість поєдинків.