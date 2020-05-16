Рестарт німецької Бундесліги: сьогодні відбудуться перші шість поєдинків

Центральним протистоянням 26-го туру турніру, який майже два місяці знаходився у режимі очікування, має стати рурське дербі — “Боруссія” Дортмунд прийматиме “Шальке”.

На момент призупинення змагань “кобальтові” мали невтішну серію (6 матчів без перемог) і спробують перервати переможну смугу дортмундців, яка складає 4 матчі поспіль. Обидва клуби знаходяться в єврокубковій зоні — “джмелі” другі, “кобальтові” шості.

Суперник “Шахтаря” по плей-офф Ліги Європи “Вольфсбург” гостюватиме у “Аугсбурга”, який поступився в 4-х із 5-ти крайніх поєдинків. “Вольфсбург” наразі йдуть сьомими із 36 очками.

В інших баталіях зустрінуться:



“РБ Лейпциг” — “Фрайбург”



“Фортуна” — “Падерборн”



“Хоффенхайм” — “Герта”



“Айнтрахт” Ф — “Боруссія” М.



П’ять матчів стартуватимуть о 16:30, а гра “Айнтрахт” Ф — “Боруссія” М розпочнеться о 19:30.

Примітно, що усі матчі проходитимуть без глядачів на стадіонах. Тренерів, персонал та футболістів будуть тестувати на коронавірус перед кожною грою. Крім того, на стадіонах під час матчу можуть знаходитися не більше 322 людей.