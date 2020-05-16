Рестарт немецкой Бундеслиги: сегодня состоятся первые шесть поединков
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Первые шесть поединков пройдут сегодня в Германии в рамках первого тура после восстановления Бундеслиги по футболу, передает УНН.
Центральным противостоянием 26-го тура турнира, который почти два месяца находился в режиме ожидания, должен стать рурское дерби — “Боруссия” Дортмунд будет принимать “Шальке”.
На момент приостановки соревнований “кобальтовые” имели неутешительную серию (6 матчей без побед) и попытаются прервать победную полосу дортмундцев, которая составляет 4 матча подряд. Оба клуба находятся в еврокубковой зоне — “шмели” вторые “кобальтовые” шестые.
Соперник “Шахтера” по плей-офф Лиги Европы “Вольфсбург” будет гостить у “Аугсбурга”, который уступил в 4-х из 5-ти последних поединков. “Вольфсбург” пока идут седьмыми с 36 очками.
В других баталиях встретятся:
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- “СБ Лейпциг” — “Фрайбург”
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- “Фортуна” — “Падерборн”
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- “Хоффенхайм” — “Герта”
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- “Айнтрахт” Ф — “Боруссия” М.
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Пять матчей стартуют в 16:30, а игра “Айнтрахт” Ф — “Боруссия” М начнется в 19:30.
Примечательно, что все матчи будут проходить при пустых стадионах. Тренеров, персонал и футболистов будут тестировать на коронавирус перед каждой игрой. Кроме того, на стадионах во время матча могут находиться не более 322 человек.