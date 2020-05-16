Наставник "Аугсбурга" пропустит рестарт "Бундеслиги" из-за нарушения правил карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. На пресс-конференции ФК "Аугсбург" перед матчем с "Вольфсбургом" тренер Хейко Херрлих сообщил, что временно покинул командный отель, нарушив правила карантина, разработанные Немецкой футбольной лигой, передает УНН со ссылкой на сайт клуба.
"Я совершил ошибку, покинув отель. Хоть я и придерживался всех правил гигиены, этого не изменишь. В этой ситуации я не смог показать себя образцом для моей команды и общества. Я должен быть последовательным и ответить за свою ошибку. Поэтому я не буду проводить тренировки и не буду руководить командой в матче с "Вольфсбургом" в субботу", - заявил Херрлих.
Отметим, что в ближайшие дни Херрлих сдаст тесты на коронавирус. После двух отрицательных результатов теста специалист возобновит тренировки в клубе.
Добавим, сегодня "Аугсбург" на арене "ВВК Арена" примет "Вольфсбург" в 26 туре "Бундеслиги".
Как сообщалось ранее в УНН, рестарт немецкой "Бундеслиги": сегодня состоятся первые шесть поединков.