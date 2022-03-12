Наслідки вторгнення РФ в Україну: росіяни втратили вже майже 100 тисяч робочих місць
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Внаслідок санкцій за вторгнення Росії в Україну росіяни втратили вже майже 100 тисяч робочих місць. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України, інформує УНН.
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"На росіян чекає тотальне безробіття. Унаслідок агресії РФ проти України та санкцій західних партнерів росіяни вже втратили близько 100 тисяч робочих місць. І це - лише початок", - ідеться у повідомленні.
За даними центру, мережа ресторанів McDonald's забезпечувала роботою 62 тисяч росіян, корпорація PepsiCo - 20 тисяч, IKEA - 15 тисяч, Inditex - 9 тисяч, KPMG - 4,5 тисяч, PWC - 3,7 тисяч, H&M - 3,5 тисяч, LVMH - 3,5 тисяч, L'Oreal - 2,2 тисяч, Starbucks - 2 тисяч.
Всього станом на 11 березня про вихід із країни та часткове або тимчасове зупинення роботи повідомили понад 330 іноземних компаній.
Після виходу з російського ринку 10 найбільших західних компаній роботу втратять ще щонайменше 120 тисяч росіян.
За прогнозом, до кінця року без роботи залишаться майже 9 мільйонів росіян.
Нагадаємо
Євросоюз 12 березня схвалить четвертий пакет санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну.