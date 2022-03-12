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Наслідки вторгнення РФ в Україну: росіяни втратили вже майже 100 тисяч робочих місць

Наслідки вторгнення РФ в Україну: росіяни втратили вже майже 100 тисяч робочих місць

Київ • УНН

 • 113826 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Внаслідок санкцій за вторгнення Росії в Україну росіяни втратили вже майже 100 тисяч робочих місць. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України, інформує УНН.

Деталі

"На росіян чекає тотальне безробіття. Унаслідок агресії РФ проти України та санкцій західних партнерів росіяни вже втратили близько 100 тисяч робочих місць. І це - лише початок", - ідеться у повідомленні.

За даними центру, мережа ресторанів McDonald's забезпечувала роботою 62 тисяч росіян, корпорація PepsiCo - 20 тисяч, IKEA - 15 тисяч, Inditex - 9 тисяч, KPMG - 4,5 тисяч, PWC - 3,7 тисяч, H&M - 3,5 тисяч, LVMH - 3,5 тисяч, L'Oreal - 2,2 тисяч, Starbucks - 2 тисяч.

Всього станом на 11 березня про вихід із країни та часткове або тимчасове зупинення роботи повідомили понад 330 іноземних компаній.

Після виходу з російського ринку 10 найбільших західних компаній роботу втратять ще щонайменше 120 тисяч росіян.

За прогнозом, до кінця року без роботи залишаться майже 9 мільйонів росіян.

Нагадаємо

Євросоюз 12 березня схвалить четвертий пакет санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну.

Українські Національні Новини

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