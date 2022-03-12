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Последствия вторжения РФ в Украину: россияне потеряли уже почти 100 тысяч рабочих мест

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. Вследствие санкций за вторжение России в Украину россияне потеряли уже почти 100 тысяч рабочих мест. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, информирует УНН.

Детали

"Россиян ждет тотальная безработица. В результате агрессии РФ против Украины и санкций западных партнеров россияне уже потеряли около 100 тысяч рабочих мест. И это - только начало", - говорится в сообщении.

По данным центра, сеть ресторанов McDonald's обеспечивала работой 62 тысяч россиян, корпорация PepsiCo - 20 тысяч, IKEA - 15 тысяч, Inditex - 9 тысяч, KPMG - 4,5 тысяч, PWC - 3,7 тысяч, H&M - 3,5 тысяч, LVMH - 3,5 тысяч, l'Oreal - 2,2 тысячи, Starbucks - 2 тысяч.

Всего по состоянию на 11 марта о выходе из страны и частичной или временной остановке работы сообщили более 330 иностранных компаний.

После выхода с российского рынка 10 крупнейших западных компаний работу потеряют еще по меньшей мере 120 тысяч россиян.

По прогнозу, до конца года без работы останутся почти 9 миллионов россиян.

Напомним

Евросоюз 12 марта одобрит четвертый пакет санкций против России за ее вторжение в Украину.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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