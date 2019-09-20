Наслідки турборежиму: у ВР переголосували законопроект
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. У Верховній Раді України поставили на переголосування законопроект №1062 про внесення змін щодо удосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів через неузгодженість тексту. Законопроект ухвалили вдруге – рішення прийняли 249 народних депутатів України, передає УНН.
За словами голови ВР Дмитра Разумкова, до проекту, який підтримали 19 вересня випадково потрапило дві прави попередньої редакції.
Відзначимо, проект закону направлений на забезпечення виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на компонування (топографії) інтегральних мікросхем із правом Європейського Союзу.
Нагадаємо, 19 вересня, Верховна Рада України ухвалила в цілому проект закону №1062 про внесення змін щодо удосконаленню охорони прав на компонування напівпровідникових виробів.