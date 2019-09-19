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ВР ухвалила євроінтеграційний закон про охорону прав інтелектуальної власності

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому проект закону №1062 про внесення змін щодо удосконаленню охорони прав на компонування напівпровідникових виробів. Відповідне рішення підтримали 236 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Проект закону направлений на забезпечення виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на компонування (топографії) інтегральних мікросхем із правом Європейського Союзу.

З цією метою проектом закону пропонується:

  • надати нове визначення термінів "компонування напівпровідникового виробу", "напівпровідниковий виріб" тощо;
  • уточнити умови надання правової охорони та умови охороноздатності компонування напівпровідникового виробу;
  • переглянути вимоги до заявки на реєстрацію;
  • удосконалити порядок проведення експертизи заявок;
  • уточнити перелік прав та обов’язків, що випливають з державної реєстрації компонування напівпровідникового виробу тощо.

На думку авторів законопроекту, його ухвалення забезпечить досягнення європейського рівня охорони прав інтелектуальної власності, виконання зобов’язань, взятих Україною відповідно до Угоди про асоціацію, імплементацію в національне законодавство положень Угоди про асоціацію, адаптацію національних актів законодавства до права Європейського Союзу, удосконалення правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності щодо охорони прав на компонування напівпровідникових виробів.

Нагадаємо, 10 вересня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону №1062 щодо внесення змін по удосконаленню охорони прав на компонування напівпровідникових виробів.

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