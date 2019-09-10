Рада ухвалила за основу зміни щодо охорони прав на компонування напівпровідникових виробів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону 1062 щодо внесення змін по удосконаленню охорони прав на компонування напівпровідникових виробів. Відповідне рішення підтримали 333 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів направлений на забезпечення виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на компонування (топографії) інтегральних мікросхем із правом Європейського Союзу. З цією метою проектом Закону пропонується: надати нове визначення термінів “компонування напівпровідникового виробу”, “напівпровідниковий виріб” тощо; уточнити умови надання правової охорони та умови охороноздатності компонування напівпровідникового виробу тощо.
Як наголосили автори законопроекту, ухвалення законопроекту забезпечить досягнення європейського рівня охорони прав інтелектуальної власності, виконання зобов’язань, взятих Україною відповідно до Угоди про асоціацію, імплементацію в національне законодавство положень Угоди про асоціацію, адаптацію національних актів законодавства до права Європейського Союзу, удосконалення правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності щодо охорони прав на компонування напівпровідникових виробів.
При цьому 306 парламентарів підтримали пропозицію голови ВРУ щодо скорочення на половину термінів підготовки законопроекту до другого читання.
Нагадаємо, до порядку денного засідання цього тижня Верховної Ради були включені 188 питань, проект Державного бюджету на 2020 рік народні депутати розглядатимуть наступного тижня.